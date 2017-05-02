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Cem Yılmaz'dan çarpıcı Atatürk yorumu!

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Atatürk yorumu!.17738
  • Giriş : 02.05.2017 / 09:58:00

Oyuncu Ozan Güven'in paylaşımı sosyal medyada olay yarattı.

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Türkiye'nin online dizisi 'Fi' dizisinde oynayan Ozan Güven'in paylaşımına Cem Yılmaz'dan yorum geldi. Atatürk'ün sanatla ilgili bir sözünü paylaşan Ozan Güven'e ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan yorum geldi.

Yılmaz, Ozan Güven’in bu paylaşımının altına “Her zaman doğrudur hiç yanıldığını duymadım görmedim” yazdı.

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