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Cem Yılmaz'dan KHK tepkisi

Cem Yılmaz'dan KHK tepkisi.17738
  • Giriş : 09.02.2017 / 08:21:00

Yapılan ihraçlara ilişkin bir tepki de sanatçı Cem Yılmaz'dan geldi.

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Ünlü isim Cem Yılmaz'dan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında üniversitelerde yapılan ihraca yönelik tepki geldi.

Cem Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketin kıymetli  birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar,pek bir adaletsiz ! Üzgünüm...Cok yazık..." ifadesini kullandı.

Ünlü komedyen ilk mesajının ardından peş peşe üç mesaj daha paylaştı. Yılmaz son mesajında ise Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüne yer verdi. 

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