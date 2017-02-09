Cem Yılmaz'dan KHK tepkisi
Cem Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketin kıymetli birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar,pek bir adaletsiz ! Üzgünüm...Cok yazık..." ifadesini kullandı.
Ünlü komedyen ilk mesajının ardından peş peşe üç mesaj daha paylaştı. Yılmaz son mesajında ise Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüne yer verdi.
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