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Cem Yılmaz, Defne Samyeli için ev aldı

Cem Yılmaz, Defne Samyeli için ev aldı.18988
  • Giriş : 13.06.2018 / 11:55:00

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli için ev aldı.

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Büyüyen Beşik

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkta önemli gelişemeler yaşandı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli için İzmir'de ev aldığı iddia edildi.

Cem Yılmaz’ın, Çeşme’de sahneye çıkmaya hazırlanan sevgilisi Defne Samyeli için ev aldığı iddia edildi. Yılmaz'ın lüks daire için 10 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Cem Yılmaz’ın, yaklaşık iki aydır birliktelik yaşadığı ve şuralar tatilde olduğu sevgilisi Defne Samyeli’ye jest yaptı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yılmaz, ilk olarak oyuncunun kızı Deren Talu’yu sinema projesinde oynatma sözü verdi.

Yılmaz daha sonra 46 yaşındaki Samyeli’yle, yaklaşık 9 milyon TL’ye satın aldığı Samatya isimli teknesiyle mavi tura çıktı.

45 yaşındaki komedyenin şimdi ise, Alaçatı Grande Beach’te sahne alacak sevgilisi için İzmir Hacımemiş’ten ev aldığı iddia edildi. Yılmaz’ın sevgilisinin çalıştığı günlerde, kalması için aldığı eve ise 10 milyon TL ödediği öne sürüldü.

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