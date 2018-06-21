Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi oğluyla tanıştırdı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Defne Samyeli'yi oğlu Kemal ile tanıştırdı. Yılmaz, sevgilisi ve oğluyla birlikte Levent'teki ofisinde 2 saat geçirdi.
Cem Yılmaz ofisinde yaklaşık 2 saat kalan Defne Samyeli'yi arabasına kadar eşlik ederek uğurladı.
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