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Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi oğluyla tanıştırdı

Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi oğluyla tanıştırdı.22946
  • Giriş : 21.06.2018 / 12:49:00

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi oğluyla tanıştırdı.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Defne Samyeli'yi oğlu Kemal ile tanıştırdı. Yılmaz, sevgilisi ve oğluyla birlikte Levent'teki ofisinde 2 saat geçirdi.

Cem Yılmaz ofisinde yaklaşık 2 saat kalan Defne Samyeli'yi arabasına kadar eşlik ederek uğurladı.

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