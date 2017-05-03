Cem Yılmaz gündemin zirvesinde
Magazin dünyasında son bir ayda en fazla gündem olan ünlü isimler belirlendi. Medya Takibi Ajansı Interpress’in Nisan ayı için hazırlamış olduğu ‘Magazinde Öne Çıkan Ünlü İsimler’ listesinin ilk sırasında yer alan ve son dönemde medyada hakkında çıkan yeni aşk dedikodularının yanı sıra çekimleri yeni başlayan “Arif V 216” filmi ile de gündemde olan Cem Yılmaz ile ilgili yazılı basına geçtiğimiz ay 347 haber yansıdığı belirlendi.
Geçtiğimiz ay magazin dünyasında öne çıkan bir diğer isim pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu oldu. Çıkardığı yeni albümün yanı sıra şarkıları hala en çok dinlenen sanatçıların başında gelen ‘Minik Serçe’ hakkında yazılı basında geçen ay 302 haber çıktığı tespit edildi.
Listenin üçüncü sırasında yapmış olduğu televizyon programının yanı sıra kızı Zehra ile ilgili haberlerle de adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar geçtiğimiz ay çeşitli açıklamaları ile de gündemde öne çıkarken, başarılı sanatçı hakkında yazılı basına 293 haber yansıdığı belirlendi.
Son dönemde oynadığı reklam filmiyle oldukça konuşulan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyu Özcan Deniz’in beğenmesi ile ise bir anda gündeme oturan güzel oyuncu Fahriye Evcen ili ilgili yazılı basında 288 haber yer aldığı saptandı.
Yeni albüm çalışmalarına son sürat devam eden Tarkan’ın baba olacağı dedikoduları magazin gündemini sarsarken, vereceği konserlerle de gündemde olan Megastar ile ilgili geçen ay yazılı basında 237 haber çıktığı görüldü.
Nisan ayında hem doğum gününü, hem de evlilik yıldönümünü birlikte kutlaması ile gündeme gelen Demet Akalın yapmış olduğu açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi yine başarırken, güzel popçu hakkında yazılı basında 214 haber yayınlandığı belirlendi.
Geçtiğimiz ay yazılı basında çıkan haberlerin incelenmesiyle oluşan Interpress’in açıkladığı listeye giren diğer ünlü isimlerin ise sırasıyla Ajda Pekkan, Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, İrem Derici ve Serenay Sarıkaya şeklinde sıralandıkları tespit edildi.
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