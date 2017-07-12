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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu, Sabancı ile öpüştü

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu, Sabancı ile öpüştü.23105
  • Giriş : 12.07.2017 / 10:08:00

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, Hacı Sabancı ile öpüştü.

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Cem Yılmaz eski eşi ve oğlunun annesi Ahu Yağtu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yağtu'nun Emirgan'da bulunan bir mekanda Hacı Sabancı ile sabaha kadar öpüşerek dans ettiği öne sürüldü.

Posta’nın haberine göre; ikilinin gece saat 02.00’da başlayan eğlencesi sabah saat 05.00'da bitti. Ünlü çifte bir ara oyuncu Farah Zeynep Abdullah da katıldı.

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