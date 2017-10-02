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Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge hamile mi?

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge hamile mi?.23074
  • Giriş : 02.10.2017 / 12:11:00

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu'nun hamile olduğu iddia edildi.

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Sepet Beşik

Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine kızarak 'Yatakta çok iyiydik' açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Özge Sabuncu'nun Cem Yılmaz'dan bir bebeği olacağı iddia edildi.

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