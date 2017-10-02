Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge hamile mi?
Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine kızarak 'Yatakta çok iyiydik' açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Özge Sabuncu'nun Cem Yılmaz'dan bir bebeği olacağı iddia edildi.
HÜRRİYET
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