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Cem Yılmaz'la Defne Samyeli arasında ilk kriz

Cem Yılmaz'la Defne Samyeli arasında ilk kriz.21537
  • Giriş : 31.07.2018 / 17:34:00

Cem Yılmaz'la Defne Samyeli arasında ilk kriz patlak verdi.

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Büyüyen Beşik

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la sevgilisi Defne Samyeli arasına kara kedi girdi. Ünlü çift, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in doğumgününde Ahu Yağtu ile ilgili tartışma yaşadı.

Bu yazı Bodrum’da geçiren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin arasında eski eş krizi yaşandığı öğrenildi.

2 Ağustos’ta oğlu Kemal’in doğum gününü kutlamak için Bodrum’daki evinde parti vermeye hazırlanan Yılmaz, 4.5 yıl önce boşandığı ve çocuğunun annesi Ahu Yağtu’yu da davet etti.

Bu durumdan hoşlanmayan Samyeli ve komedyenin aralarında sorun yaşandığı konuşuluyor.

İddiaya göre, Kemal’in yaş gününe katılamayacağını kibar bir şekilde dile getiren Samyeli, sevgilisinin eski eşiyle karşı karşıya gelmek istemedi ve İstanbul’da kalacağını söyledi.

Sunucu, Yılmaz ve Yağtu’nun aynı evde kalmasından dolayı rahatsızlığını söyleyince, çift arasında kriz yaşandı.

Komedyen ise, yaşananlardan sonra Samyeli’nin gönlünü aldı.

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