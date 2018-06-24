Cem Yılmaz: Siz kabine geçin ben geliyorum
Sevilen komedyen Cem Yılmaz, oyuncu arkadaşı Ozan Güven ile birlikte Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda oyunu kullanmaya geldi. Yılmaz, sandık başındaki herkesi kırdı geçirdi.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Siz kabine geçin ben geliyorum" diyen Cem Yılmaz, her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı görünce de "Gitgide gençleşiyorsunuz" dedi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sabah Ozan Güven’le birlikte Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Siz kabine geçin ben geliyorum" diyen Yılmaz, anons çekerken kendisini "Şovmen" diye tanıtan basın mensubuna da tepki göstererek, "Şovmen dediniz, komedyen olacak. Onu yayında toplarlar" dedi. Her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz "Git gide gençleşiyorsunuz" deyince ise kahkahalar havada uçuştu.
HÜRRİYET
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