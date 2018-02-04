Cenaze töreninde 'dil çıkarma' açıklaması
Trafikte seyir halinde olan ikiliden Şeyda Coşkun araçtan inerken, gazeteleri gören ablası ise, araçtan inmeyip yoluna devam etti. Hakkında çıkan dava haberleriyle alakalı konuşan Coşkun, "Şikayet edenin benim danışmanım olmayan kişiler olduğu kesin. Rakip kişiler ya da ne yaptığımızı bilmeyen insanlar olabilir. Ben spor hocasıyım. Her gün sabahın köründe kalkıp işime bakıyorum. Alnımın teriyle bu işi yapıyorum. Zirve soğuk ve rüzgarlıdır. Zirveye çıkacaksan o soğuklada mücadele etmek zorundasınız. Ben ediyorum da. Unutmayalım ki her işin giderleri vardır... Benimki de çok yüksek" diye konuştu. Coşkun, aylık kazancının 200 bin TL olduğu iddialarına ise, "Giderler neden hesaplanmıyor. Biz zaten gelirimizi giderimizin hesabını vereceğimiz yere veririz. Bunu sadece muhasebecim bilebilir" dedi.
'Kimse ahkam kesemez'
Öte yandan geçtiğimiz günlerde cenaze töreninde ablası Tuğba Coşkun’un eski eşi Mehmet Ali Erbil’e dil çıkarması sorulunca da; ”Olayın üzerine gitmedim hiç bilmiyorum. Ama Tuğba böyle şeylere çok önem verir, saygı gösterir. Mehmet Ali orada belki bir şey söylemiştir ona karşılık öyle yapmıştır" dedi. Eski eniştesi Erbil’in kendi ablası dahil diğer eski eşleriyle görüşmesi hatta hepsini aynı ortama sokması hakkında da konuşan Coşkun’a, "Bu durum sizin başınıza gelse ne tepki verirdiniz?" sorusuna, "Bu koşullara ve ortamlara göre değişebilecek bir durum. Hayatta kimse yaşamadığı bir şey için ahkam kesemez. Ancak yaşayınca anlarsınız. Bu yaşıma kadar yaşamadan bilmeden kimsenin hayatına yorum yapmıyorum" şeklinde konuştu.
Milliyet
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