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Cenaze törenine Putin de katılacak

Cenaze törenine Putin de katılacak.17218
  • Giriş : 22.12.2016 / 08:08:00

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un cenaze törenine Putin de katılacak.

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Ankara'da katıldığı fotoğraf sergisinde sırtından vurularak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov için bugün cenaze töreni yapılacak.

Andrey Karlov'a 'Rusya Federasyonu Kahramanı' unvanı verilirken düzenlenecek cenaze törenine Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılacağı öğrenildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov sukastıyla ilgili Kremlin'den açıklama yapıldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Suikast Türkiye'nin prestijine darbe vurdu" dedi.

Suikastin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için duygusal olarak çok ağır bir haber olduğunu kaydeden Kremlin sözcüsü Peskov, "Putin olayı terör olayı olarak nitelendirdi" dedi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in suikastin ikili ilişkilere zarar vermemesi için siyasi irade ortaya koyduklarını da ifade etti.

Dimitri Peskov suikastin arkasında FETÖ'nün olduğu kanaatine varmak için henüz erken olduğunu da dile getirdi.

Rusya, Büyükelçi Andrey Karlov'a "Rusya Federasyonu Kahramanı" unvanını verdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada büyükelçinin görevi sırasında dirayet ve cesaret gösterdiği vurgulandı.

Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da da büyükelçi Karlov için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Karlov için bugün Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in da katılacağı töreni, Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetecek.

Putin cenazeye katılmak için her yıl önemli mesajlar verdiği yıllık basın toplantısını erteledi.

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