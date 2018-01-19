Cenazeye giden araç devrildi: 16 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu içinde bulunan 16 kişi yaralandı. Kazanın yoldaki buzlanma nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Kazada sürücü ile otobüste bulunan Kerem (33), Sefer (44), Ayşe (22), Ummugülsüm (20), Mehmet Hanife (46), Adile (36), Kıymet (74), Murat (22), Gülten (42) ve Musa Demir (5) ile Tahsin Engiz (44), Hediye Yiğit (47), Bediha Engiz (58), Sadık Aydoğmuş (36) ve Allahverdi Yiğit (55) yaralandı.
Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra Sivas'a sevk edildi.
Öte yandan yaralıları taşıyan bir ambulans ile tır kaza bölgesinde çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılar ise bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
HABERTURK
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