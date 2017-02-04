Cengiz: Borcu çıkaran Dursun Özbek'tir
Galatasaray'da bir dönem başkan adayı olan sevilen isim Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın borcunun sorumlusunun başkan Dursun Özbek olduğunu iddia etti.
Didier Drogba’nın Galatasaray’a transfer olmak istediğini anlatan Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:
2 ay önce bir yemekte Drogba’nın Galatasaray’a gelmek istediğini duyduk. Bir arkadaşımızın ‘maddi hiçbir şey beklemeden’ aracı olduğunu öğrendik. Bu isim Ömer Sulak diye bir iş adamı. Çok iyi Galatasaraylı. Kulübede bile otursa yeter. Drogba karakter olarak da çok önemli bir isim. Bir marka. Ömer ile temasa geçtik. Drogba’nın, Galatasaray ile temasa geçtiğini ancak hiçbir yanıt almadığını öğrendik. Kendisiyle facetime’da konuştuk.
Drogba gittiğinde, biz kızdık. Ünal Başkan’a sorduk neden gönderdiniz diye. Aysal, Drogba’nın Mourinho’ya sözü olduğunu, efsane olduğu Chelsea’ye gitmek istediğini söyledi.
DROGBA HİÇBİR BEDEL İSTEMEDİ
Drogba, hiçbir bedel istemeden, hiçbir menajerin araya girip para almasını istemeden Galatasaray’a gelmek istediğini iletti. Drogba’nın direkt numarasını ilettik yönetime. Araya hiçbir menajerin girmesini istemediğimiz için. Levent Nazifoğlu’nun açıklamalarını dinledim. Drogba’nın aşırı ücret istemesi sebebiyle vazgeçtiklerini söylemiş. Nutkum tutuldu. Böyle bir şey yok!
AFRİKA’NIN METİN OKTAY’I DROGBA
Drogba uluslararası bir firma, bir ikon. Metin Oktay nasıl bizim için çok önemli bir değer ise; Drogba da Afrika için bir değer. Drogba’nın tek istediği, Afrika’daki derneğine yardım edilmesi. O bile olmasa da olur dedi. Biz Drogba’ya tekrar sorduk, böyle bir para istedin mi diye? Drogba asla dedi. Akrabaların istedi mi diye sorduk, imkansız dedi. Araştırmak için süre istedi ve geri döndü böyle bir şey yok dedi.
AYSAL’IN HATALARI OLABİLİR AMA…
“500 milyon Dolar’ın kokusunu aldı, o yüzden ortaya çıktı” diyorlar Ünal Aysal için. Bu çok büyük bir ahlaksızlık. Bu çok büyük bir ayıp. Bunu kim söylediyse bin kere özür dilemesi lazım. Şöyle bir söz var, karşısındakini kendin gibi sanırsın diye. Ben Ünal Aysal ile başkanlıktan ayrıldıktan sonra konuştum. Yaptığı tüm hataları sordum, bana açık yüreklilikle anlattı her şeyi. Hatası var mı? Yüzlerce. Ama 2 tane kırmızı çizgimiz var. Yalan söylemeyecek, hırsızlık yapmayacak. Bu iki olay tüm camiaları zedeler. Bu konularda iftira atarken bin kere düşünmek lazım.
500 MİLYON DOLAR’DAN 508 MİLYON TL’YE…
Riva-Florya konusunda 9 ay önce projeler başladı. Sadece Riva’dan 844 milyon TL en düşük gelirdi. Toplam gelir ise 1,5 milyar TL dendi sadece Riva’dan. O maketler ve sözler nerede? Emlak Konut ile yapılan protokolü görmedim. Görmek istiyorum. Ben dernek üyesiyim. Hissedarlara bildirilmeli. 500 milyon Dolar’dan 508 milyon TL’ye düştü. Bunu açıklasınlar. Bu para borcu kapatmaya yeter mi?
BORCU ÇIKARTAN ÖZBEK’TİR
Sayın Başkan hep aynı şey söylüyor. Yılda 30 milyon Dolar banka faizi ödüyoruz diyor. Böyle bir şey yok! 500 milyon TL’den, 700 küsur milyona çıkarttı borcu. Faiz yükünü çıkaran sensin. Enkaz edebiyatı yapmaması gerekiyor Dursun Özbek’in. Geçmiş yönetimlere laf söylemek yerine, yeni beyaz bir sayfa açması gerekiyor.
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