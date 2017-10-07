Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı
Arabesk ve fantazi müziğin önemli isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, konser vermek için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili olarak Yakın Doğu Hastanesi herhangi bir açıklama yapmazken ünlü sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Geçen yıl mide küçültme ameliyatı olan Cengiz Kurtoğlu 7 ayda 45 kilo vermişti.
HÜRRİYET
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