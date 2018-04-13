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Cengiz Ünder'e 'Sihirli Hobbit' benzetmesi

Cengiz Ünder'e 'Sihirli Hobbit' benzetmesi.23665
  • Giriş : 13.04.2018 / 16:52:00

Golcü oyuncu Cengiz Ünder, oynadığı futbolla İtalya'yı salladı.

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Sepet Beşik

İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelen Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, oynadığı futbolla ülkenin gündemine oturdu.

Cengiz Ünder için İtalyanlar’ın yaptığı övgüler Yüzüklerin Efendisi’ne kadar uzandı, genç futbolcuya ‘Sihirli yüzüklü Hobbit’ yakıştırması yapıldı.

İtalyan spor basınının önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport, Cengiz Ünder’e ilginç bir benzetmede bulundu. 20 yaşındaki futbolcunun yükselen formu ve son Barcelona maçında turu getiren golün asistini yapmasına dikkat çekildi.

Roma forması giyen genç yıldız için ‘Cengiz Ünder’in sihirli yüzüğü var. 'O sihirli yüzüğü olan bir Hobbit’ satırlarına yer verilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Bacakları titremeden oyuna giriyor, karakterli bir şekilde topu sürüyor, kaleyi yokluyor. Ayarlarınızı Türkiye’nin dalga boyuna göre yapın, çünkü Cengiz kısa bir süre içinde Boğaz’ın referans noktası haline gelecek.”

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