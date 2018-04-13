Cengiz Ünder'e 'Sihirli Hobbit' benzetmesi
İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelen Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, oynadığı futbolla ülkenin gündemine oturdu.
Cengiz Ünder için İtalyanlar’ın yaptığı övgüler Yüzüklerin Efendisi’ne kadar uzandı, genç futbolcuya ‘Sihirli yüzüklü Hobbit’ yakıştırması yapıldı.
İtalyan spor basınının önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport, Cengiz Ünder’e ilginç bir benzetmede bulundu. 20 yaşındaki futbolcunun yükselen formu ve son Barcelona maçında turu getiren golün asistini yapmasına dikkat çekildi.
Roma forması giyen genç yıldız için ‘Cengiz Ünder’in sihirli yüzüğü var. 'O sihirli yüzüğü olan bir Hobbit’ satırlarına yer verilerek şu değerlendirme yapıldı:
“Bacakları titremeden oyuna giriyor, karakterli bir şekilde topu sürüyor, kaleyi yokluyor. Ayarlarınızı Türkiye’nin dalga boyuna göre yapın, çünkü Cengiz kısa bir süre içinde Boğaz’ın referans noktası haline gelecek.”
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın günü belli oldu.
İşte Akhisar-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Kara Kartal, bugün Teleset Mobilya Akhisar ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı! O isim kadroda yok
Beşiktaş'ın Akhisar ile karşı karşıya geleceği maçta kadrolar şekillendi.
Disiplin Kurulu, 3 büyüklere ceza yağdırdı!
Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!
Eski Galatasaraylı oyuncu Arda Turan ile ilgili önemli kararlar alınıyor.
Fatih Terim kritik maç öncesi oyuncuları uyardı
Fatih Terim kritik maç Medipol Başakşehir maçı öncesi oyuncuları uyardı.