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Cengiz Ünder Napoli'yi de es geçmedi!

Cengiz Ünder Napoli'yi de es geçmedi!.18669
  • Giriş : 04.03.2018 / 08:28:00
  • Güncelleme : 04.03.2018 / 08:30:20

Türk asıllı futbolcu Cengiz Ünder, Napoli mücadelesinde de golünü attı.

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Sepet Beşik

Takımının ilk golünü atan Ünder, takımı Roma'yı de ateşlemiş oldu. Mücadele 4-2 Roma'nın galibiyeti ile sona erdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Roma, konuk olduğu lider Napoli'yi 4-2 yendi, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder takımının ilk golünü attı.

Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Lorenzo Insigne'nin 6. dakikada attığı golle öne geçen Napoli’nin sevinci kısa sürdü.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 7. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Roma, 26. dakikada Edin Dzeko’nun golüyle 2-1 öne geçti.

Maçta ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Ünder, 72. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Dzeko'nun 73. dakikada attığı ikinci golüyle skoru 3-1'e getiren Roma, 79. dakikada Diego Perotti’nin golüyle de ev sahibi Napoli karşısında 4-1 öne geçti.

Napoli, 90+2. dakikada Dries Mertens'in meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru 4-2'ye getirdi.

Başka gol olmayınca maç, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Napoli 69 puanla liderliğini korurken Roma, 53 puanla 5. sıradan 3. sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi potasına tekrar girdi. 

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