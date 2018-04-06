Cenk: Beşiktaş'a karşı oynamak istemem
İngiliz takımı Everton'a transfer olan golcü oyuncu Cenk Tosun, Beşiktaş ile ilgili yaptığı açıklamasında, siyah-beyazlı ekibe karşı oynamak istemediğini belirtti.
Tivibu Spor'a konuşan Cenk, Everton'ın her zaman Avrupa Kupaları'nda oynayan bir takım haline gelmesi gerektiğini söylerken, "Köklü ve iyi bir kulüp Everton. Her şeye rağmen Avrupa'da oynaması gereken bir kulüp. Bu sene imkansız görünüyor ama gelecek sezon Avrupa'da kupa kaldırmak istiyoruz." dedi.
Yıldız futbolcu, Premier Lig'i ise şöyle değerlendirdi: "Burası en son nokta. Sanki NBA gibi herkesin izlediği bir lig. Türkiye liginden çok farklı. İlk önce biraz zorlandım ama fizik kondisyon olarak daha iyi düzeye geldim. Everton ile büyük turnuvalarda oynamak istiyorum ama Beşiktaş'a karşı oynamak istemem."
Cenk Tosun, gelecek yıllarda Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'nda daha başarılı olacağına inandığını da sözlerine ekledi.
GOALTÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe'den Fikret Orman'a yeni tepki
Fenerbahçe'den Başkan Fikret Orman'a Demba Ba tepkisi geldi.
Beşiktaşlı Anderson Talisca teklifi reddetti
Beşiktaşlı Anderson Talisca, İspanyol kulübünden gelen teklifi reddetti.
Yıldırım: Otobüsü kurşunlayanları bulun
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 yıl önce yaşanan korkunç olaya değindi.
Çalımbay'dan açıklama: Mazeretimiz kalmadı
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, Suarez'i solladı
Eski Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, golcü furbolcu Luis Suarez'i solladı.
Aykut Kocaman: Bize nefret kusuyorlar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.