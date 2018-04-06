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Cenk: Beşiktaş'a karşı oynamak istemem

Cenk: Beşiktaş'a karşı oynamak istemem.12292
  • Giriş : 06.04.2018 / 08:41:00

İngiltere'de forma giyen Cenk Tosun, eski takımına dair açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

İngiliz takımı Everton'a transfer olan golcü oyuncu Cenk Tosun, Beşiktaş ile ilgili yaptığı açıklamasında, siyah-beyazlı ekibe karşı oynamak istemediğini belirtti.

Tivibu Spor'a konuşan Cenk, Everton'ın her zaman Avrupa Kupaları'nda oynayan bir takım haline gelmesi gerektiğini söylerken, "Köklü ve iyi bir kulüp Everton. Her şeye rağmen Avrupa'da oynaması gereken bir kulüp. Bu sene imkansız görünüyor ama gelecek sezon Avrupa'da kupa kaldırmak istiyoruz." dedi.

Yıldız futbolcu, Premier Lig'i ise şöyle değerlendirdi: "Burası en son nokta. Sanki NBA gibi herkesin izlediği bir lig. Türkiye liginden çok farklı. İlk önce biraz zorlandım ama fizik kondisyon olarak daha iyi düzeye geldim. Everton ile büyük turnuvalarda oynamak istiyorum ama Beşiktaş'a karşı oynamak istemem."

Cenk Tosun, gelecek yıllarda Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'nda daha başarılı olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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