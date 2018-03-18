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Cenk, Beşiktaş'ı desteklemek için geliyor

Cenk, Beşiktaş'ı desteklemek için geliyor.12292
  • Giriş : 18.03.2018 / 16:35:00

Golcü oyuncu Cenk Tosun, Beşiktaş'ı desteklemek için geliyor.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve sezon başı İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, eski takımı desteklemek için Türkiye'ye geliyor.

Premier Lig'de 3 maçta 4 gol atarak hem Everton'u taşıyan hem de ilk 11'deki yerini garantileyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a desteklemek için uçakla İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş formasıyla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran milli futbolcu, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yolundaki kritik Medipol Başakşehir mücadelesini bu akşam Fatih Terim Stadı'nda izleyecek.

Cenk Tosun'un Başakşehir maçı öncesi soyunma odasına inerek eski takım arkadaşlarına destek vermesi bekleniyor

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