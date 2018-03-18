Cenk, Beşiktaş'ı desteklemek için geliyor
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve sezon başı İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, eski takımı desteklemek için Türkiye'ye geliyor.
Premier Lig'de 3 maçta 4 gol atarak hem Everton'u taşıyan hem de ilk 11'deki yerini garantileyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a desteklemek için uçakla İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş formasıyla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran milli futbolcu, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yolundaki kritik Medipol Başakşehir mücadelesini bu akşam Fatih Terim Stadı'nda izleyecek.
Cenk Tosun'un Başakşehir maçı öncesi soyunma odasına inerek eski takım arkadaşlarına destek vermesi bekleniyor
FANATİK
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