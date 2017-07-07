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Cenk Gönen La Liga takımına transfer oldu

Cenk Gönen La Liga takımına transfer oldu.13135
  • Giriş : 07.07.2017 / 16:09:00

Cenk Gönen için Galatasaray ile Malaga masaya oturdu ve anlaştı.

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Galatasaray'da file bekçiliği yapan Cenk Gönen, 600 bin Euro bonservis ödeyen La Liga takımı Malaga'ya transfer oldu.

Carlos Kameni'yi Fenerbahçe'ye gönderen Malaga, bir süredir yeni bir file bekçisini kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon Beşiktaş'tan Denys Boyko'yu kiralayan, ancak performansından memnun kalmadığı için bonservisini almayan Malaga, kararını Cenk Gönen'den yana verdi.

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