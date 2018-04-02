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Cenk Tosun'a Everton'dan kötü haber geldi

Cenk Tosun'a Everton'dan kötü haber geldi.12292
  • Giriş : 02.04.2018 / 17:16:00

Golcü oyuncu Cenk Tosun'a Everton'dan kötü haber geldi.

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Sepet Beşik

İngiliz kulübü Everton'da forma giyen Cenk Tosun'a kötü haber geldi. İngiliz kulübün 26 yaşındaki Marega ile ilgilendiği öğrenildi.

Fransa doğumlu Malili futbolcunun menajerlerinin, Portekiz ekibini oyuncuya olan ilgi hakkında bilgilendirdikleri belirtildi.  Ayrıca oyuncu ile West Ham'ın da ilgilendi.

Ancak Marega’yı transfer etmek isteyen ekipleri, Porto ile olan sözleşmesindeki 35 milyon sterline serbest kalır maddesi nedeniyle zorlu bir pazarlık bekliyor.

Bu sezon ligde 24 maçta 20 gol-4 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken Marega’nın İngiltere’de oynamak istediği bildirildi.

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