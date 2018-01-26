Cenk Tosun'a İngiliz kulübünde büyük şok!
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşinden koşturan ve İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a kötü haber geldi.
Cenk Tosun'u transfer eden Everton'ın bir forvet oyuncusu daha alacağı iddia edildi. Adı anılan ismin geçen hafta Everton'lı James McCarthy'nin ayağının kırılmasına neden olan futbolcu olması da dikkat çekti.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre West Bromwich Albion'un Venezuelalı golcüsü Salomon Rondon 17,2 milyon euro'ya Everton formasını giyecek. Gazete Everton'ın teklifi sunduğunu, West Bromwich'in kararının beklendiğini yazdı. 28 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon şu ana kadar 5 gol kaydetti.
Caracas doğumlu Rondon, geçtiğimiz günlerde Everton ile West Bromwich arasında oynanan maçta Everton oyuncusu James McCharty'nin ayağının kırılmasına yol açan isimdi. Sakatlığa sebebiyet veren Salomon Rondon, pozisyonun ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Rondon'un West Brom'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 2015'te Zenit'ten transfer edilen futbolcunun Everton'a katılması halinde Cenk Tosun'la forma rekabetine girmesi bekleniyor.
CNNTURK
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