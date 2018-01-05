Cenk Tosun'a servet ödenecek!
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Cenk Tosun'a Everton yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. Cenk, bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer alamayacak.
26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.
Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)
HÜRRİYET
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