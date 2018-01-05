Facebook Twitter Rss

Cenk Tosun'a servet ödenecek!

Cenk Tosun'a servet ödenecek!.19940
  • Giriş : 05.01.2018 / 17:35:00

Beşiktaş Kulübü'nden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a sert çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Cenk Tosun'a Everton yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. Cenk, bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer alamayacak.

26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.

Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)

HÜRRİYET

Bakan: Tuvalet izni almış otel yapmış!

Galatasaray'da şok ayrılık! Yollar ayrıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih'te yangın! Ekipler olay yerine geldi

Fatih'te yangın! Ekipler olay yerine geldi

İstanbul Fatih'te çıkan yangında anne ve çocuğu son anda kurtuldu.

Bakan: Tuvalet izni almış otel yapmış!

Bakan: Tuvalet izni almış otel yapmış!

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, kaçak yapı ile ilgili sert sözler sarfetti.

 

Fakıbaba: Çayda organik tarıma geçeceğiz

Fakıbaba: Çayda organik tarıma geçeceğiz

Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, organik çay ile ilgili açıklama yaptı.

Münir Özkul'un kızı: Asılsız haberler çıktı

Münir Özkul'un kızı: Asılsız haberler çıktı

Ünlü sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ile ilgili açıklama geldi.

 

FETÖ'cü yüzbaşı adliyeye sevk edildi

FETÖ'cü yüzbaşı adliyeye sevk edildi

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan yüzbaşı adliyeye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı 2 ili uyardı!

Sağlık Bakanlığı 2 ili uyardı!

Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşlara uyarı geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya