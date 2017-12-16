Cenk Tosun, Beşiktaş'ı bırakmak istemiyor
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Cenk Tosun, gelen tüm tekliflere rağmen Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor.
Siyah-beyazlı yönetim, en son bir Alman kulübünün 19 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği yıldız futbolcunun satışı için 4 kriter belirledi.
İşte o kriterler:
1- Cenk'i almak isteyen kulüp, en az 20 milyon Euro'yu gözden çıkaracak.
2- Yıldız futbolcu, ortalama bir kulübe verilmeyecek. Oyuncu, başarısını devam ettirebileceği, üst düzey bir takıma gönderilecek.
3- Mümkünse sezon sonuna kadar takımda tutulacak... Çok cazip bir teklif gelirse, öncelikle alternatifi kadroya katılacak (O ismin Mario Gomez olduğu iddia ediliyor).
4- Yapılacak görüşmelerde Cenk Tosun'un istekleri de gözetilecek.
SABAH
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