Cenk Tosun, bu akşam şov yapmaya hazırlanıyor
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sahalara geri dönüyor. 1 hafta ara veren Tosun'un gollerini atmaya devam etmek istediği belirtiliyor.
Beşiktaş’la Mario Gomez’in yollarını ayırmasının ardından Kara Kartal’ın 1 numaralı golcüsü haline gelen Cenk Tosun, ligdeki başarılı performansıyla adım adım krallığa yürüyor...
Ligde çıktığı 27 mücadelede rakip fileleri tam 17 kez havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, geçen hafta sarı kart cezalısı olması sebebiyle Adana karşısında ayrı kaldığı formasına bu akşam kavuşacak. Tecrübeli oyuncu, bu akşam atacağı gollerle hem takımına 3 puanı getirmeyi hem de krallık yarışında 16 gollü en yakın takipçisi Alanyasporlu Vagner Love’la olan farkı açmayı istiyor.
‘Krallığı tabii ki istiyorum’
Performansıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tosun, “Formamdan 1 maç da olsa ayrı kalmak beni üzdü ancak Başakşehir karşısında eğer hocamız görev verirse elimden geleni yapacağım. Şampiyonluğa oynayan takımın forvetiyim ve tabii ki krallık hedefim de var. Kalan haftalarda gollerime devam edip 20 sayıyı aşarsam kendimi mutlu hissederim” ifadelerini kullandı.
36 golde imzaları var
Siyah-Beyazlılar’ın forvetleri Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, bu sezon toplamda rakip fileleri 36 kez havalandırmayı başardı. Cenk Tosun, ligde 17 gol atarken Aboubakar ise 8 golde kaldı. İki futbolcu, bu akşamki performanslarıyla skor sayılarını daha da artırmaya çalışacak.
FANATİK
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