Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dev kulüpleri peşinden koşturan ve İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun veda mesajı yayınladı.Ara transfer döneminin en büyük gündemi Cenk Tosun'un Everton'a transfer süreci oldu. Beşiktaş'la pazarlık aşamalarının sonrasında anlaşma sağlandı ve Tosun Paşa, İngiliz ekibiyle 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Dün gerçekleşen bu olay sonrasında takım arkadaşları ve diğer futbolcu arkadaşları tarafından mesaj yağmuruna tutulan Cenk Tosun, bugün tebrik mesajlarına yanıt verdi.Son olarak da Beşiktaş camiası için veda mesajı yayınladı. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda şu ifadeler yer verdi:Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı; ikincisi mutluluk. Bu dünyada hiçbir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen, dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır; hayat hikayemize yazılan her "başarı" başlığında. Ben kariyerimin en önemli yıllarını Beşiktaş formasıyla yaşadım. Zor günlerim de oldu ama beni hep desteklediniz; düştüğümde hep ilk elini uzatan siz oldunuz. Bu formayla geçirdiğim her günü, hayatımın sonuna kadar, başına "gurur" kelimesini koyarak anlatacağım. Taraftarlarımız, yönetimimiz, kulübümüzün tüm emektarları, takım arkadaşlarım, hiç bilemediğim evlerde bizi desteklemiş Futbol severler...El ele vererek bu günlere geldik. Hep beraber, Beşiktaş tarihine altın harflerle yazılacak başarılara imza attık. İnsanoğlu hayallerini gerçekleştirdiği oranda değil, hayal kurmaya devam edebildiği sürece yaşarmış. Şimdi yeni hayaller ve yeni başarılar için, yepyeni bir hikayeye başlıyorum. İstedim ki yıllar boyu başarıyı paylaştığımız gibi, bu mutluluğu da paylaşalım. Çünkü ikisini de ne kadar büyütürsek; bizden sonra gelenlere o kadar ilham veririz. Şimdi veda zamanı.Büyük Beşiktaş camiası ve onun büyük taraftarı... Her zaman kalbimin en güzel yerinde olacaksınız. Sizinle ilgili dünyanın en ücra köşelerinde hayranlıkla anlatılan tribün hikayeleriyle gurur duymaya devam edeceğim. Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde, yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz.Ve... Hakkınızı helal ediniz...CENK TOSUNŞAMPİY10