Cenk Tosun: Eleştirenlere teşekkür ediyorum
Karabükspor mağlubiyetinden sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, İsrail'de yaşadıkları galibiyet sonrası çarpıcı sözler sarfetti.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, 3-1'lik Hapoel Beer Sheva galibiyetini değerlendirdi. Skora katkı yaptığı için mutlu olduğunu belirten yıldız oyuncu, Karabük maçından sonra yapılan eleştirilerle ilgili olarak ise "Eleştirenlere teşekkür ediyorum ama ben işime bakıyorum. Bugün iyi oynadığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Bu sezonki performansıyla taraftarın takdirini kazanan Cenk Tosun, Hapoel Beer Sheva karşısında da golünü attı ve 3-1'lik skorda büyük aktkı sahibi oldu. Maç sonu 90 dakikayı değerlendiren Cenk, "Maçın hakimi bizdik. Galibiyeti hak ettik" dedi.
Cenk'in açıklamaları şu şekilde:
İlk golde savunma oyuncusunu üstüme çektim, vurdum ve gol oldu.Gol attığım için mutluuyum. Kısa süre sonra golü yedik şanssız şekilde... İkinci ayrıda hak ettiğimiz skoru elde ettiğimizi düşünüyorum. Maçın hakimi genel manada bizdik. Son dakika bulduğumuz golle güzel bir sonuç ile İstanbul'a dönüyoruz.
Hocamız devre arasında gerekenleri söyledi. Sonra benim attığım golle takım ayaklandı. Eleştirenlere teşekkür ediyorum ama ben işime bakıyorum. Takıma faydalı olabildiğim kadar faydalı olmaya çalışıyorum. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum.
FANATİK
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