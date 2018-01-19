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Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı.19940
  • Giriş : 19.01.2018 / 14:53:00

Golcü oyuncu Cenk Tosun, Başakşehirli Emre Belözoğlu'nu yalanladı.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dünya devlerini peşinden koşturan ve Everton'a transfer olan golcü oyuncu Cenk Tosun, Başakşehirli Emre Belözoğlu'nu yalanladı.

Cenk Tosun, "Cenk'in en büyük handikabı hocası Sam Allardyce" diyen Emre Belözoğlu'nu yalanladı. Golcü futbolcu, "Bana tam tersini söyledi" dedi.

Everton’a transfer olan Cenk Tosun dün bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin karşısına çıkan Milli futbolcu hem yeni takımıyla ilgili düşüncelerini anlattı hem de soruları yanıtladı.

En dikkat çekici soru Emre Belözoğlu hakkındaydı.

Tivibuspor’da Nihat Kahveci’ye konuşan Belözoğlu, Cenk Tosun’un transferini değerlendirirken Everton’ın Teknik Direktörü Sam Allardyce’la ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Cenk Tosun’u Everton’ın Teknik Direktörü Sam Allardyce konusunda da uyaran Emre Belözoğlu, “İngiltere’de çok temas var ama Cenk’in gol vuruşu çok iyi. En büyük handikabı hocası. Sam Allardyce benim de hocamdı Newcastle’da. 1.5 sene çalıştık. Forveti yalnız bırakan ve beslemekten uzak bir Futbol sistemi var” şeklinde konuşmuştu.

EMRE BANA TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bir İngiliz gazeteci Emre Belözoğlu’nun Allardyce’la ilgili bu açıklamasını Milli futbolcuya sordu.

LiverpoolEcho’da yer alan habere göre Soruya ‘Ben bu şekilde düşünmüyorum’ yanıtını veren Cenk Tosun sözlerine şöyle devam etti: “Dürüst olmak gerekirse bu sözlere çok şaşırdım. Emre’yle özel olarak konuşmuştum. Bana Sam Allardyce’ın yönetiminde oynamamanın benim için harika bir fırsat olacağını söyledi.”

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