Cenk Tosun, Everton'da ilk idmanına çıktı
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dünya devleri peşinden koşturan golcü oyuncu Cenk Tosun, yeni takımı Everton'da ilk idmanına çıktı.
Premier Lig'e transfer olan Cenk Tosun'un idman görüntüleri Everton 'un resmi Twitter adresinden paylaşıldı.
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