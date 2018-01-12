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Cenk Tosun, Everton'da ilk idmanına çıktı

Cenk Tosun, Everton'da ilk idmanına çıktı.19257
  • Giriş : 12.01.2018 / 17:48:00

Golcü oyuncu Cenk Tosun, Everton'da ilk antremanına çıktı.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dünya devleri peşinden koşturan golcü oyuncu Cenk Tosun, yeni takımı Everton'da ilk idmanına çıktı.

Premier Lig'e transfer olan Cenk Tosun'un idman görüntüleri Everton 'un resmi Twitter adresinden paylaşıldı.

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