Cenk Tosun, Everton'da ilk maçına çıkıyor
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla kulüpleri peşinden koşturan ve rekor tranfer bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun bugün ilk maçına çıkıyor.
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Ara transfer döneminde 22 milyon Euro (100 milyon TL) karşılığında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımıyla ilk maçına bu akşam çıkacak.
Hafta başından beri takımıyla çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Everton menaceri Sam Allardyce, “Cenk, performansıyla etki yapmak istiyor. Tottenham karşısında kadroda olacak” ifadelerini kullandı. Cenk Tosun’un takım için önemli bir isim olduğunu söyleyen Big Sam, “Umarım Tottenham karşısında istediği gibi hızlı bir başlangıca imza atar ve her zamanki performansını sahaya yansıtır. Onun sayesinde hücum yönümüz, rakipler için daha büyük tehdit oluşturacak. Ara transfer sezonunda gelerek yeni bir takıma alışmak kolay değildir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor” yorumunu kullandı.
Cenk’in performansından umutlu olduğunu kaydeden Allardyce, “Buraya gelmeyi çok istedi. Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden bir takımdan Premier Lig’e geldi. Kendini futbola adamış birisi ve oynama iştahını umarım sahaya yansıtır” değerlendirmesinde bulundu.
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