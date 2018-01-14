Cenk Tosun, Everton kariyerine tatsız başladı
Beşiktaş'ta taraftarın gözbebeği olan ve geçtiğimiz günlerde Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un İngiltere macerası tatsız başladı.
İngiltere Premier League’in 23. haftasında Everton, Tottenham Hotspur’a konuk oldu. Beşiktaş’tan rekor bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un kadroda yer alacağı biliniyordu ancak Sam Allardyce’ın milli golcüye ilk 11’de yer verip vermeyeceği merak konusuydu. Maça bir saat kala 11’ler açıklandı ve Big Sam lakaplı tecrübeli menajer güçlü Tottenham karşısında Cenk Tosun’a ilk 11’de yer verdi.
Karşılaşmayı baştan sona mutlak bir şekilde domine eden ev sahibi Tottenham Hotspur, Wembley’de yaklaşık 80 bin taraftarın önünde stattan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Cenk Tosun istekli ve nispeten başarılı bir performans sergilese de ev sahibinin öldürücü hücumlarına savunma cevap veremeyince ağır bir skor yaşandı.
Milli golcü 62’de oyundan çıkarken, Everton maç genelinde özellikle ikinci yarıda pozisyona giremedi. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hedefindeki ev sahibi 22 maç sonunda 44 puana yükseldi. Tehlikeli bölgeden kurtulup üst sıralara tırmanmak isteyen konuk ekip Everton ise 27 puanda kaldı.
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