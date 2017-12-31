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Cenk Tosun giderken havaalanında görüntülendi

Cenk Tosun giderken havaalanında görüntülendi.19940
  • Giriş : 31.12.2017 / 08:57:00

Siyah beyazlı yıldız futbolcu Cenk Tosun, havaalanında İngiltere'ye giderken görüntülendi.

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Beşik Modelleri

Everton'a transferi konuşulan Cenk Tosun'un havaalanında kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadığı görüldü.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile birlikte bugün saat 17:30'da British Airways'e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya gitti.


Cenk Tosun ve eşinin Londra'ya yalnızca tatil amacıyla gittiği öğrenildi.

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