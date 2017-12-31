Cenk Tosun giderken havaalanında görüntülendi
Everton'a transferi konuşulan Cenk Tosun'un havaalanında kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadığı görüldü.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile birlikte bugün saat 17:30'da British Airways'e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya gitti.
Cenk Tosun ve eşinin Londra'ya yalnızca tatil amacıyla gittiği öğrenildi.
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