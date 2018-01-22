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Cenk Tosun, İngiliz taraftarlarca yuhalandı

Cenk Tosun, İngiliz taraftarlarca yuhalandı.34324
  • Giriş : 22.01.2018 / 08:26:00

Cenk Tosun, takımının West Bromwlch maçında İngiliz taraftarlarca yuhalandı.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve İngiltere'ye transfer olan Cenk Tosun, zor günler geçiriyor. Henüz takıma ısınamayan Cenk, son maçta yuhalandı.

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.

Cenk Tosun,  1-1 biten West Bromwlch macında 69 dakika oyunda kaldı ama varlık gösteremedi. Bir grup taraftar Cenk'i oyundan çıkarken yuhalarken, diğer bir grup onları ıslıkla protesto etti. Niasse'nin Cenk'in yerine girer girmez gol atması, Türk yıldızın ilk 11'deki yeri tehlikede yorumlarına neden oldu. Menajer Sam Allardyce da "Cenk kısa sürede toparlanmalı" dedi.

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