Cenk Tosun, İngiliz taraftarlarca yuhalandı
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve İngiltere'ye transfer olan Cenk Tosun, zor günler geçiriyor. Henüz takıma ısınamayan Cenk, son maçta yuhalandı.
Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Cenk Tosun, 1-1 biten West Bromwlch macında 69 dakika oyunda kaldı ama varlık gösteremedi. Bir grup taraftar Cenk'i oyundan çıkarken yuhalarken, diğer bir grup onları ıslıkla protesto etti. Niasse'nin Cenk'in yerine girer girmez gol atması, Türk yıldızın ilk 11'deki yeri tehlikede yorumlarına neden oldu. Menajer Sam Allardyce da "Cenk kısa sürede toparlanmalı" dedi.
STAR
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş'ten Eto'o için açıklama geldi
Teknik direktör Şenol Güneş'ten Samuel Eto'o ile ilgili açıklama geldi.
Teknik adam Fatih Terim istifasını veriyor
Teknik adam Fatih Terim, çarpıcı bir karar vermeye hazırlanıyor.
Eski Trabzonsporlu, Galatasaray'ın gündeminde!
Galatasaray, Trabzonspor'un eski oyuncusu Stephane M'Bia'yı takibe aldı.
Selçuk Şahin: Fenerbahçelileri kırmış olabilirim
Göztepeli futbolcu Selçuk Şahin, Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan gergin anlarla ilgili açıklama yap
Beşiktaş'ta Tosic ile Pepe kadroda yok!
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçta 2 önemli isim yer almayacak.
Van Persie'den Fenerbahçe'ye son dakika golü
Golcü oyuncu Robin Van Persie, giderayak yine yaptı yapacağını.