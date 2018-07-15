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Cenk Tosun'lu Everton gol oldu yağdı: 22-0

Cenk Tosun'lu Everton gol oldu yağdı: 22-0.17447
  • Giriş : 15.07.2018 / 08:34:00

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Evertpn, adeta gol oldu yağdı.

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Büyüyen Beşik

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’ın, Avusturya ekibi ATV Irdving’i 22-0 yendiği hazırlık maçının ilk yarısında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 4 gole imza attı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Everton, ülkenin alt lig ekiplerinden ATV Irdving ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 10-0 önde geçerken, karşılaşmayı ise 22-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, takımı adına 4 kez ağları sarstı. Everton’ın diğer gollerini Leighton Baines, Mason Holgate, Michael Keane, Ademola Lookman (3), Kevin Mirallas (5), Oumar Niasse (4), Nikola Vlasic (2) ve Sebastian Schmidt (kendi kalesine) kaydetti.

Maç sonrası açıklama yapan Cenk Tosun, Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini söylerken, “Everton’a geleli yarım sene oldu. ‘Türkiye’ye dönerse hangi kulüp formasını giyersin? sorusunu cevaplamak için çok erken. Everton’da çok mutluyum. Türkiye’ye kolay kolay dönmeyi düşünmüyorum. Yurt dışında bayrağımızı ve vatanımızı gururlandırmayı düşünüyorum” dedi.

Milli Takım’da kaptanlık pazubandını taşımasını da değerlendiren Cenk Tosun, “Çocukluğumuzdan beri Türk milli takımında kaptanlık yapmak hayalimizdi. Allah bana sakatlık vermediği sürece o bandı gururla taşıyacağım” diye konuştu.

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