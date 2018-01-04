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Cenk Tosun rekorla transfer oldu!

Cenk Tosun rekorla transfer oldu!.19940
  • Giriş : 04.01.2018 / 09:37:00

Genç futbolcu Cenk Tosun, rekor denecek bir ücretle Everton'a transfer oldu.

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Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dünya devlerini peşinde koşturan Cenk Tosun, İngiliz kulübü Everton ile anlaşmaya vardı.

Dün akşam saatlerinde Londra'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon sterlinlik bonservis bedeli teklifini 27 milyon sterline yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

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