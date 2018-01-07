Cenk Tosun Türkiye'de! İşte ilk sözleri!
Everton'la sözleşme imzalamasının ardından Türkiye'ye gelen Cenk Tosun, Premier Lig'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
Eşyalarını toplamak için İstanbul'a gelenCenk Tosun, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Everton'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Everton formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını anlatan yıldız futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum. Premier Lig'de oynamak çocukluk hayalimdi. Everton gibi büyük bir takıma transfer olmak çok büyük bir başarı. İnşallah orada ülkemizi ve burada yaşayan 80 milyon kişiyi gururlandırırım. Ülkemizi orada güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Başkanımız Fikret Orman başta olmak üzere transferde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Everton taraftarının önünde oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.
Cenk Tosun, Everton'ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Geçmişi ve taraftarı olan bir kulüp. Beşiktaş'a yakın bir kulüp. Tesisleri gezdim. Herkes çok sıcak karşıladı. Ben de onlara yeteneklerimi göstermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'den rekor bonservis bedeliyle Avrupa'ya transfer olduğunu aktaran Cenk Tosun, "Beni çok gururlandırıyor. Bu rakamlara Türkiye'den Avrupa'ya gitmek gerçekten kolay bir iş değil. Türk futbolcuları Avrupa'da daha çok görmek istiyorum. İnşallah bu, genç kardeşlerimize bir ilham olur. Avrupa'da bizi temsil etmek için daha çok çalışırlar." şeklinde görüş belirtti.
İLK MAÇA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Premier Lig'deki ilk maçına Tottenham karşısında çıkması beklenen milli futbolcu, "Ben Tottenham'a karşı zaten oynamıştım. İstanbul'daki maçta onları 1-0 yendik, hatta golü de ben atmıştım. Tabii yıllar geçti üstünden. İdmanlar güzel geçer ve kazasız belasız haftayı atlatırsak inşallah Wembley Stadı'nda ilk maçıma çıkacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Cenk Tosun, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce ile görüştüğünü belirterek, "Beni çok istiyordu. Bu transfer için çok uğraştı." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
ERDOĞAN'DAN CENK TOSUN'A TELEFON
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan futbolcu Cenk Tosun’u telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
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