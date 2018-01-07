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Cenk Tosun'un eşinden duygusal mesaj

Cenk Tosun'un eşinden duygusal mesaj.23859
  • Giriş : 07.01.2018 / 15:22:00

Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun, eşini sosyal medya üzerinden tebrik etti.

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Beşiktaş'tan Everton'a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun'a bir tebrik de eşi Ece Tosun'dan geldi.

Ece Tosun Everton takımına transfer olan eşi Cenk Tosun'u sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla tebrik etti. İşte Ece Tosun'un  Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan eşi için paylaştığı duygusal mesaj:

Sen inandın, sabrettin, çabaladın, pes etmedin, çalıştın, yeri geldi daha fazlasını hak ettiğini düşünüp üzüldün ama çalışmayı bırakmadın ve şuan hayallerinden birini gerçekleştiriyorsun. İstedikten sonra başaramayacağın hiç birşey yok bu hayatta! Bir gün her şey bittiğinde ya da olur ya kötü gittiğinde bile ben sana inanıyor ve ömrüm boyunca seninle gurur duyuyor olacağım. O zaman hayatımızın yeni sayfasını açmış bulunuyoruz ? nice başarılaraa aşk"

Cenk Tosun da eşinin bu duygusal mesajına yanıt olarak:

Ömrüm benim... İyi ki hayatımdasın... Bu büyük sınavıda Allah'ın izniyle birlikte aşacağız yorumunu yaptı

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