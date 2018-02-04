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Cenk Tosun'un İngiltere'de yüzü gülmüyor

Cenk Tosun'un İngiltere'de yüzü gülmüyor.12292
  • Giriş : 04.02.2018 / 08:16:00

Premier League'in 26. haftasında Arsenal ile Everton karşı karşıya geldi.

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Sepet Beşik

İngiltere Premier Lig 26'ncı hafta maçında Arsenal sahasında Everton'ı 5-1 yendi. Everton forması giyen Cenk Tosun ise sahadan bir kez daha üzgün ayrıldı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Londra ekibi, 6'da ve 19'da Aaron Ramsey, 14'te Laurent Koscielny ve 37'de yeni transfer Pierre Emerick Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0'lık üstünlükle geçti. 64'te Dominic Calvert-Lewin, Everton'ın tek sayısını kaydederken, maçın sonucunu belirleyen isim yine Aaron Ramsey oldu. Galli oyuncu 74'üncü dakikada kaydettiği golle kendisinin 3, takımının 5'inci golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 5-1.

Milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleye 78'inci dakikada Oumar Niasse'ın yerine dahil oldu.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 45'e yükseltirken, Everton 31 puanda kaldı.

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