Cenk Tosun'un takımı Everton mağlup!
Everton, dün Premier Lig'de Watford'a deplasmanda 1-0 yenilirken milli futbolcu Cenk Tosun, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi.
İngiltere Premier Lig’in 28’inci haftasında Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford’a 1-0 mağlup oldu. Vicarage Road’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79’uncu dakikada Troy Deeney kaydetti.
Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4’üncü maçında da golle tanışamadı.
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