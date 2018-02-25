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Cenk Tosun'un takımı Everton mağlup!

Cenk Tosun'un takımı Everton mağlup!.24878
  • Giriş : 25.02.2018 / 13:55:00

Devre arası transfer döneminde Everton'a transfer olan Cenk Tosun, 4. maçında da golle tanışamadı.

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Sepet Beşik

Everton, dün Premier Lig'de Watford'a deplasmanda 1-0 yenilirken milli futbolcu Cenk Tosun, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi.

İngiltere Premier Lig’in 28’inci haftasında Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford’a 1-0 mağlup oldu. Vicarage Road’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79’uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. 

Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4’üncü maçında da golle tanışamadı.

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