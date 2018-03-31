Facebook Twitter Rss

Cerablus'ta halk Türk bayrağı açtı

Cerablus'ta halk Türk bayrağı açtı.26973
  • Giriş : 31.03.2018 / 17:55:00

Cerablus'ta halk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak için Türk bayrağı açtı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yuvalanan terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Afrin operasyonunun başarı ile sonuçlanmasına sevinen Halep halkı, Türk bayrağı açtı.

Avrupa'nın "Türkiye sivillere zarar veriyor" başlıklarıyla haber yaptırdığı halk, Halep'te bir araya geldi. Yüzlerce Suriyeli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdi. Zeytin Dalı Harekatı'ndan memnun olduklarını belirten siviler, "Türkiye topraklarımızı PKK'dan kurtarsın" çağrısında bulundular.

ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Halep Cerablus'ta toplanan yüzlerce Suriyeli, Türk bayrağı açarak Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan işgal altındaki tüm toprakların kurtarılmasını talep etti. Zidane isimli bir Cerabluslu, "Türk hükümetinden, 3 yıldır topraklarımızı işgal eden terör örgütü PKK'dan kurtarmasını talep ediyoruz" dedi.

Ayrıca göstericiler, Doğu Guta'da rejim güçlerinin ihlallerinin de durdurulmasını istedi.

TÜRKİYE

Başkan Özbek, Tudor'a G.Saray'a dava aç demiş!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran-Arabistan gerilimi tırmanıyor

İran-Arabistan gerilimi tırmanıyor

İran ile Suudi Arabistan arasında patlak veren gerilim tırmanıyor.

O ülkede 6.9 büyüklüğünde deprem yaşandı

O ülkede 6.9 büyüklüğünde deprem yaşandı

Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

 

Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan eylemlere sert müdahale eden İsrail'e sert tepki geldi.

Mısır'da Sisi yüzde 97 oyla yeniden seçildi

Mısır'da Sisi yüzde 97 oyla yeniden seçildi

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi yüzde 97 oyla yeniden seçildi.

 

Çin'den ABD'ye uyarı: Sonuna kadar gideriz

Çin'den ABD'ye uyarı: Sonuna kadar gideriz

Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli bir uyarı geldi.

Kuzey Kore ile Güney Kore'den kritik toplantı

Kuzey Kore ile Güney Kore'den kritik toplantı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kritik bir toplantı yapılacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya