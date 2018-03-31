Cerablus'ta halk Türk bayrağı açtı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yuvalanan terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Afrin operasyonunun başarı ile sonuçlanmasına sevinen Halep halkı, Türk bayrağı açtı.
Avrupa'nın "Türkiye sivillere zarar veriyor" başlıklarıyla haber yaptırdığı halk, Halep'te bir araya geldi. Yüzlerce Suriyeli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdi. Zeytin Dalı Harekatı'ndan memnun olduklarını belirten siviler, "Türkiye topraklarımızı PKK'dan kurtarsın" çağrısında bulundular.
ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Halep Cerablus'ta toplanan yüzlerce Suriyeli, Türk bayrağı açarak Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan işgal altındaki tüm toprakların kurtarılmasını talep etti. Zidane isimli bir Cerabluslu, "Türk hükümetinden, 3 yıldır topraklarımızı işgal eden terör örgütü PKK'dan kurtarmasını talep ediyoruz" dedi.
Ayrıca göstericiler, Doğu Guta'da rejim güçlerinin ihlallerinin de durdurulmasını istedi.
TÜRKİYE
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