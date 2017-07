39 yıllık dev fabrika 3 saatte kül oldu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hemen itfaiye ekiplerini arayan görevliler, yangın büyüyünce fabrikayı boşalttı. Kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen saran yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgelerindeki çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.Matbaa mürekkepleri, solvent nitro denilen ve diğer kimyasal maddelerin bulunması sebebiyle bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Söndürme çalışmaları için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.Fabrika içindeki kimyasal maddelerden dolayı büyük patlamalar meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı fabrika yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde matbaa mürekkep fabrikasında sabah saatlerinde başlayan yangın, 30 itfaiye ekibinin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmasının ardından fabrikadanÿeser kalmadığı gözlenirken, üretimdeki kullanılan makineler de kül oldu. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle alevlerin, fabrikanın arkası bulunan solvent tanklarına ulaşması da engellendi.Özel bir şirkete ait ana tesis konumundaki yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alan sahip fabrikada 3 vardiyalı 850 işçinin çalıştığı belirtildi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından yangının boyutu ortaya çıkarken, kül olan 39 yıllık fabrikada milyonlarca liralık zarar olduğu ifade edildi. Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangının çıkışıyla ilgili olan incelemesini sürdürüyor.Fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybının olmamasına sevindiğini söyledi."Çok şükür bir can kaybı yok. Mala gelen Allah'tan." diyen Eralp, "Takdir-i ilahi yapacak bir şey yok. Yeniden hiçbir şey olmamış gibi inşaata başlayıp devam edeceğiz. Böyle nasip olmuşsa böyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.