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Cerrahpaşa'da gergin anlar

Cerrahpaşa'da gergin anlar.17923
  • Giriş : 01.02.2017 / 14:19:00
  • Güncelleme : 01.02.2017 / 14:24:40

İstanbul Fatih'te bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde skandal bir olay yaşandı.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde silahlı bir şahıs doktorları rehin aldı.

Psikiyatri kliniğinde tedavi gören bir hastanın içeride bulunanları silahla rehin aldığı iddia edildi. Ancak daha sonra verilen bilgilerde hastanın silahla intihara teşebbüs ettiği, doktorların intihar etmemesi için hastayı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

İntihar teşebbüsünde bulunan psikiyatri hastasının polis olduğu, içeriye kadar silahla nasıl girdiğinin araştırıldığı öğrenildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören bir polis memuru, saat 13.20 sıralarında silahını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastaların ve sağlık çalışanlarının dışarı çıkmasına izin veren polisi, intihardan vazgeçirmek için ikna çabaları sürüyor. 

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