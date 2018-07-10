Cesedi oyun konsolunun başına oturttular
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Yolda silahla vurularak öldürülen 18 yaşındaki Renard Matthews'in ailesi ilginç bir cenaze töreni düzenledi.
Matthews'ın cansız bedenine desteklediği NBA takımının forması giydirildi, etrafına en sevdiği atıştırmalıklar konuldu ve eline de video oyununun kontrol cihazı verilerek televizyonun karşısında bir sandalyeye oturtuldu. İlginç cenaze töreninin görüntüleri izleyenleri şaşırttı.
HÜRRİYET
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