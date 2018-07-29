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'Cesur Kız' Abbas'la görüştü

'Cesur Kız' Abbas'la görüştü.17040
  • Giriş : 29.07.2018 / 16:34:00

Filistinli 'Cesur Kız' Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü.

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İsrail'in 8 ay tutuklu olarak yargıladıktan sonra bu sabah serbest bıraktığı Filistinli 'Cesur Kız' Ahed Tamimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü.

“Filistin’in cesur kızı” olarak tanınan Ahed Tamimi, İsrail askerine Tokat attığı için 8 aydır tutuklu bulunuyordu.

Kendisi gibi tutuklu olan annesiyle birlikte serbest bırakıldıktan sonra ailesine tekrar kavuşan Tamimi’yi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas makamında kabul etti.

Ramallah’taki Başkanlık Konutu'nda gerçekleşen görüşmede Abbas, “Ahed Tamimi ile Nabi Saleh köyü halkı gösterdikleri barışçıl halk direnişinin ardından artık Filistin mücadelesinin sembolü oldu" dedi.

Abbas, Tamimi'yi tebrik ederek, barışçıl halk direnişinin işgalci İsrail'in zulmünü dünyaya göstermek için en iyi silah olduğuna dikkat çekti.

Ahed Tamimi, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın kabrini de ziyaret ederek, çelenk koydu.

TRT

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