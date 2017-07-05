Çetin: Atatürk'ün partisinin devamı MHP
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin, Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı'ndaki 20'nci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada önemli mesajlar verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı'ndaki 20'nci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, 6 Temmuz 1997'deki MHP Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkan seçilmişti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin "Yeni CHP'yi yaratarak sokağa dökenler, MHP'yi dönüştürmeyi de denediler. Devlete ve millete savaş açan merkezlerin MHP üzerindeki oyunları, Bahçeli ve inanmış ülkücü kadrolarımız tarafından bozuldu" dedi.
MHP'nin, milli bir perspektiften politikalar üreterek, Türk milletine hizmet etmek ve "güçlü devlet, mutlu millet" hedefine ulaşmak amacıyla kurulduğunu anlatan Çetin, ülkücülerin fikir ve heyecan kaynağının, Türk milletini tarih boyu yaşatan Oğuz Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Ertuğrul Gazi'den Mustafa Kemal'e, Yusuf Has Hacib'ten Ziya Gökalp'e, Alparslan Türkeş'ten Bahçeli'ye aktarılan milli ruh olduğunu belirtti.
Milliyetçilerin ve ülkücülerin siyasi organizasyonunun MHP, onun liderinin de Bahçeli olduğuna dikkati çeken Çetin, 6 Temmuz'da MHP Genel Başkanlığı'nda 20'nci yılına girecek Bahçeli'nin, Başbuğ Alparslan Türkeş'ten devraldığı bayrağı aynı heyecanla, inançla ve akılla, milliyetçi çizgisinden zerre taviz vermeden taşımaya devam ettiğini vurguladı.
Bahçeli'nin liderliğindeki MHP'nin, yıllardır Türkiye'nin en hayati meselelerinde tıkanıklığa ve krizlere fırsat vermeyerek, çözümler üreterek Türk milletine hizmet ettiğini hatırlatan Çetin, Bahçeli'nin ilkeli siyaset anlayışının, Türk siyasetine gerçek anlamda seviye getirdiğini, siyasetçiyi rant peşinde koşan orta oyuncusu, partileri ise sözlerine güvenilmez kurumlar olmaktan çıkaran bir örneği yaşattığını bildirdi.
Çetin, MHP'nin, modern çağın kurucu ideolojisi milliyetçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli yapan Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Onun çizgisinden çıkanlar dün komünistlerle bugün bölücülerle kol kola yürüdüğü için, bugün Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir. Atatürk'ün misyonunu taşıyan koltukta ise Bahçeli oturmaktadır. Onun kurduğu devleti ebed müddet yaşatmak için liderlerinin emrindeki Ülkücüler görev başındadır."
"TEZGAH AMACINA ULAŞAMADI"
Çetin, MHP ve liderinin temsil ettiği siyasi çizgi ve misyonun, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin sürdürülmesini esas aldığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'nin milli bir kurumu olan MHP, kurulacak CHP-HDP hükümetinde başbakanlık gibi siyasi rüşvetle, kaset rezilliğindeki gibi şantajla çizgisinden çıkarılamayınca, zorla ele geçirilerek Türkiye'ye karşı bir operasyon partisine dönüştürülmek istenmiştir. Yeni CHP'yi yaratarak sokağa dökenler, aynı genetik müdahaleyle MHP'yi dönüştürmeyi de denediler. Devlete ve millete savaş açan merkezlerin MHP üzerindeki oyunları, Genel Başkanımız Bahçeli ve inanmış ülkücü kadrolarımız tarafından bozuldu.
Şekil olarak içinden çıktığı topluma benzemekle birlikte genetiği değiştirilerek sahiplerine hizmet eden mankurtlara dönüştürülen zavallılar üzerinden kurulan tezgah, Bahçeli'nin feraseti sayesinde amacına ulaşamadı. Okyanus ötesinden zembereği kurulanların hangi yolun yolcusu oldukları, milletimiz ve camiamız tarafından bugün daha görünür hale gelmiştir."
HÜRRİYET
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