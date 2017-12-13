Çevik Kuvvet'i işgal girişimine müebbet hapis!
15 Temmuz'da kanlı darbe girişimi hainliğinde bulunanlara müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nü işgal ettikleri ve bu sırada bir kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 18 sanıktan 2'si ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, biri ağırlaştırılmış müebbet, 15’i de müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
40 TUTUKSUZ SANIĞA BERAAT
Sanıklar Yusuf Sari ve Kadir Yıldız'ın Ümit Yolcu’yu şehit etmeleri suçu sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanık Yıldız'a 9 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından toplam 100 yıl, Yusuf Sari'ya da aynı suçlardan 84 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, 40 tutuksuz sanığın beraatine hükmetti.
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