Çevik Kuvvet minibüsü kaza yaptı: 11 yaralı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan minibüs, il merkezine 6 kilometre mesafedeki Kavaklı Beldesi yakınlarında kavşakta dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YN 092 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, minibüste bulunan aralarında Şube Müdürü'nün de bulunduğu 11 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, hastaneye giderek yaralı polis memurlarının durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı polislerinin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapılarak, soruşturma başlatıldı.
Posta
DİĞER HABERLER
10 bin kişiye sosyal medya davası!
İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya soruşturması ile ilgili açıklama geldi.
Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek
İstanbullulara kötü haber geldi. Şehirde 20 saatlik kesinti yaşanacak.
Bakanlık'tan Fırat Kalkanı açıklaması
Fırat Kalkanı Harekatı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.