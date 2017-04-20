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Çeyiz almaya giderken kaza: 4 kişi öldü

Çeyiz almaya giderken kaza: 4 kişi öldü.20286
  • Giriş : 20.04.2017 / 15:27:00

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu açık kasa pikabın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova-Halfeti yolunun İncirli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı pikap, Halfeti’den Bozova’ya çeyiz almaya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bozova ve Şanlıurfa’dan giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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