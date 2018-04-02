Cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit
Karabük'ün Yenice ilçesinde korkunç kaza. Mahkumları taşıyan cezaevi aracının henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 13'ü asker 15 kişi de yaralandı.
Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle Yazıköyü mevkisinde ormanlık alanda yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu tespit edildi. Sürücü Işık ve mahkum Gurbet Kalaycı ile biri rütbeli 13 asker de yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yenice ilçesi ve Karabük'teki hastanelere kaldırıldı.
Cezaevi nakil aracının, mahkum Kalaycı'yı trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Hüsnü Kalaycı'nın cenaze törenine götürdüğü ve kazanın dönüş sırasında meydana geldiği öğrenildi.
NTV
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