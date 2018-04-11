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Cezaevinde çıkan isyanda 21 kişi can verdi

Cezaevinde çıkan isyanda 21 kişi can verdi.15987
  • Giriş : 11.04.2018 / 10:21:00

Brezilya'da cezaevinde çıkan isyanda 21 kişi yaşamını yitirdi.

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Büyüyen Beşik

Brezilya'nın Para eyaletinde korkunç olay. Cezaevinde silahlı kişilerin yardımıyla toplu firar etmeye çalışan mahkemlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 21 kişi öldü.

Para Eyaleti Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Sekreterliği (SEGUP), ağır silahlı bir grubun mahkumları toplu olarak kaçırmak için Santa Izabel Cezaevi kompleksinin duvarlarını patlayıcılarla yıkmaya çalıştığını açıkladı.

Bazı mahkumların da silah bulundurduğunu kaydeden cezaevi yetkilileri, olaya müdahale eden gardiyanlar, polis, mahkumlar ve silahlı kişiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada biri gardiyan olmak üzere 21 kişinin öldüğü ifade edildi.

Yaralanan 5 gardiyan bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Gardiyanlardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise ölü sayısının açıklanandan daha fazla olduğu iddia edildi.

Santa Izabel Cezaevi'nde 3 bin 400 mahkum kalıyor.

SEGUP, cezaevinin güvenliğini sağlamak için özel harekat birliklerinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

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