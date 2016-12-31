Cezaevindeki Demirtaş'tan ilk görüntü
HDP'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezaevindeki fotoğrafları paylaşıldı.
Demirtaş'ın avukatı, HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gelen annesi ve babası ile çekilmiş fotoğrafını yayınladı.
Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Aralık günü ailesi ile açık görüşte bir araya geldi.
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, eski Milletvekili Ayla Akat Ata ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın cezaevinde çektirdikleri fotoğraflar da paylaşıldı.
Fotoğrafların HDP Milletvekillerinin cezaevinde çektirdikleri ilk fotoğraflar olduğu öğrenildi.
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